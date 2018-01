Chuva causa enchentes e deixa carros ilhados na capital paulista

Atualizada às 20h10

SÃO PAULO - A chuva voltou a atingir São Paulo com força nesta sexta-feira, 12, e provocou alagamentos, deixou pessoas ilhadas, complicou o trânsito e deixou lenta a circulação do Metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). O Córrego Itaim, no Butantã, zona oeste, transbordou pelo segundo dia consecutivo, próximo à Rodovia Raposo Tavares.

Toda a cidade entrou em estado de atenção para enchentes a partir das 17h25, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A zona oeste teve o maior número de pontos de alagamento: foram dez, de um total de 16 na capital.

Uma inundação na Avenida Ragueb Chohfi, na zona leste, arrastou uma criança de dois anos para uma tubulação de esgoto. Ela foi socorrida por moradores e encaminhada ao Pronto Socorro do Hospital Cidade Tiradentes. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Corpo de Bombeiros resgatou pessoas ilhadas na Avenida Nove de Julho (Bela Vista), na Rua Antonio Reginaldo Filho (Jaguará), na Rua Canuto Luiz do Nascimento (Capão Redondo) e na Rua Lázaro Suave, em Osasco. Na Rua dos Imigrantes, também em Osasco, quatro pessoas chamaram a corporação depois de ficarem ilhadas dentro da própria casa.

Ao menos dois veículos ficaram completamente destruídos depois que fios de energia caíram sobre eles e causaram um incêndio na Rua São Marcelo, no Tucuruvi, zona norte.

Previsão. Há previsão de chuvas neste sábado em todo o Estado, inclusive nas regiões onde estão localizados os sistemas de abastecimento da região metropolitana. A máxima na capital não deve passar doas 25ºC. Amanhã, o dia começará com nuvens e temperatura por volta dos 18ºC. A chance de temporais é pequena, mas há possibilidade de chuva fraca e garoa na cidade.