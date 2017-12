Chuva causa queda de árvore, lentidão em Metrô e deslizamento

SÃO PAULO - A forte chuva que caiu sobre a capital paulista nesta segunda-feira, 6, derrubou árvores, causou deslizamento e segue prejudicando o funcionamento dos trens do Metrô na manhã desta terça-feira, 7.

Segundo informações do Centro de Controle Integrado (CCI) da Prefeitura, houve registro de queda de árvore em pelo menos quatro locais nesta terça: na Avenida Coronel Sezefredo Fagundes, na Vila Cachoeira, zona norte, ocupando uma faixa; na Rua Joaquim Candido de Azevedo Marques, no Butantã, zona oeste; na Rua Getúlio Vargas Filho, no Jabaquara, zona sul; e na Rua Pará, na Sé, região central.

Ainda segundo o CCI, houve desabamento parcial de residência na Rua do Tatuapé, na Mooca, zona leste, sem informações sobre vítimas, e deslizamento de terra nas Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, altura no número 9.922, em Pirituba, zona norte, e na Rua Comendador Antunes dos Santos, no número 93, no Campo Limpo, zona sul.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na segunda-feira, de acordo com o Corpo de Bombeiros, ao menos 50 árvores caíram na região metropolitana da capital. Uma árvore de grande porte caiu na Rua Capivari, no Pacaembu, zona oeste, e deixou a região sem luz. A AES Eletropaulo informou que realizou o desmonte da árvore e a reconstituição da rede elétrica no mesmo dia.

Segundo a Companhia do Metropolitano (Metro), os trens da Linha 5-Lilás estão circulando com velocidade reduzida entre as Estações Capão Redondo e Adolfo Pinheiro. Mais cedo, por volta das 6h30, a Linha 1-Azul precisou interromper a circulação, por causa de falha em um dos trens. Outras linhas operam normalmente, de acordo com a empresa. Já a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) informa que todas as linhas estão operando sem problemas.

Tempo. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da capital (CGE), a manhã desta terça registra tempo instável e sensação de frio. Há chuva chuva fraca, que deve diminuir ao longo do dia, e os termômetros registram 13º C, com temperatura máxima de 20º C. Na quarta o sol deve tetornar, mas ainda com temperaturas em declínio com a chegada de uma massa de ar frio. A temperatura deve ficar entre 11ºC e 18º C.