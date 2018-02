Chuva causa desabamento de cinco casas no Jabaquara

SÃO PAULO - Cinco imóveis desabaram parcialmente em função das chuvas na noite de segunda-feira, 14, na comunidade Pingo de Ouro, no Jabaquara, zona sul da capital. As casas já haviam sido interditadas na tarde do mesmo dia e o desabamento não deixou vítimas.

De acordo com a Subprefeitura do Jabaquara a comunidade fica em um terreno invadido. Além dos cinco imóveis que caíram, outros três também haviam sido interditados. Na manhã desta terça-feira, 15, a Defesa Civil condenou mais nove casas, totalizando 17 famílias retiradas.