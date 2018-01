A chuva da madrugada desta sexta-feira, 21, obrigou a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) a bloquear o túnel do Anhangabaú, no sentido Aeroporto. A água alagou todas as faixas do túnel, que ficou fechado durante aproximadamente uma hora, até às 2h45. Os técnicos tiveram que recorrer a bombas de succão para conseguir liberar a pista.