Chuva causa alagamentos na capital paulista

Toda a capital paulista entrou em estado de atenção para alagamentos na noite desta quarta-feira, 16. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura de São Paulo, as chuvas intensas atingem os bairros de Tremembé, Jaçanã e Vila Medeiros, na zona norte.

Já na zona leste, a chuva é moderada nos bairros de Guaianases, Cidade Tiradentes e Lajeado. A precipitação nessas regiões já se desloca para os municípios de Ferraz de Vasconcelos e Poá, na Grande São Paulo.

Três pontos de alagamentos - todos eles intransitáveis - eram registrados na zona leste na noite desta quarta: na Rua Getulina, na Rua Córrego Bonito e na Rua Dr. Luiz Ayres. Na zona norte, apenas um, transitável na Avenida Antonio Munhoz Bonilha, em ambos os sentidos.

Na zona sul, segundo o CGE, o quadro é de chuva fraca com pontos moderados nos bairros de Jardim Ângela, Cidade Dutra, Parelheiros e Engenheiro Marsilac.

Também chove forte os municípios de Barueri, Carapicuíba, Cotia e Embu. As precipitações nesses locais devem avançar em direção à zona oeste, com potencial para alagamentos.

Previsão. A quinta-feira, 17, deve ter sol entre nuvens, com gradativa elevação das temperaturas ao longo do dia. As mínimas ficam em torno dos 18°C e as máximas não devem passar dos 28°C.