Chuva causa alagamentos em sete cidades e interdita rodovias no interior

SOROCABA – Ao menos sete cidades foram afetadas pelas chuvas que atingiram o interior de São Paulo entre a noite de segunda e a manhã desta terça-feira, 6. Três rodovias foram interditadas por deslizamentos e duas permanecem fechadas para o trânsito. Na região central de Salto, a espuma causada pela cheia no Rio Tietê invadiu ruas e praças. Na rua 24 de Outubro, a camada de espuma chegou a um metro de altura. Moradores reclamavam o mau odor.

Em Sorocaba, em 24 horas, choveu 97 milímetros, quando o esperado para todo o mês de junho seriam 67 mm. Ruas, praças e avenida foram tomadas pelas águas do Rio Sorocaba, que baixaram durante o dia. Em Brigadeiro Tobias, houve queda de muro e deslizamento, obrigando à remoção de uma família. A queda de um barranco interditou a estrada de acesso ao bairro Inhayba. Casas foram tomadas pelas águas no Jardim Faculdade, mas os moradores não deixaram os imóveis.

Em Apiaí, no Alto Ribeira, as chuvas causaram deslizamentos e o transbordamento de rios. No bairro Pinheiros, duas casas foram atingidas por um deslizamento, mas os moradores não se feriram. Os imóveis foram interditados e dez pessoas foram removidas para casas de parentes. No distrito de Araçaíba, um ribeirão transbordou e invadiu ao menos dez casas. De acordo com a Defesa Civil, trinta pessoas ficaram desalojadas.

Em Ribeira, um deslizamento atingiu uma casa no bairro Areado. A família foi retirada pela Defesa Civil e levada para um abrigo da prefeitura. Em Itapeva, chuva e vento destelharam casas, que também foram invadidas pelas águas no Jardim Brasil. Surpreendidos pela enxurrada, moradores não tiveram tempo de tirar móveis e pertences. Em Itapetininga, ruas do Jardim Chapadinha ficaram debaixo d'água. Em Tatuí, o Rio Sorocaba invadiu a vicinal de acesso e isolou o bairro Jurumirim.

Rodovias. Um deslizamento de terra interditou parcialmente a rodovia Bunjiro Nakao (SP-250), no km 88, mas o local já foi liberado. Um trecho da rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho (SP-249) foi interditado nos dois sentidos, depois que o asfalto cedeu devido à forte enxurrada, em Taquarituba. Também foi interditada a rodovia vicinal Orvalino Marcelino da Costa, que liga Taquarituba a Tejupá, após a ruptura de um aterro devido à cheia no Ribeirão do Lajeado.