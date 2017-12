Chuva causa alagamentos e deixa zona leste de SP em alerta

A forte chuva que atinge a capital paulista na tarde desta segunda-feira, 26, já provocou seis pontos de alagamento transitáveis e levou o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura (CGE) a decretar estado de alerta para os bairros de São Miguel Paulista e Itaim Paulista, na zona leste da cidade, às 16h50.

Rio Tietê cheio, visto de cima da Ponte do Tatuapé, zona leste da cidade. Foto: Tiago Queiroz/AE

De acordo com o CGE, em São Miguel, o Córrego Jacu transbordou. Mesmo com a diminuição da chuva, as outras regiões da cidade permanecem em estado de atenção, por conta do risco de alagamentos.

Na próxima hora, a chuva deve começar a se afastar da capital, persistindo apenas nas regiões já atingidas. As chuvas mais fortes devem começar a se propagar para municípios vizinhos, como Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e Santa Isabel.