Chuva causa alagamento e Anchieta é interditada

As pistas marginais da Rodovia Anchieta estão bloqueadas, nos dois sentidos, na altura do quilômetro 13, em razão do transbordamento do Ribeirão dos Couros, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. O alagamento está na altura do acesso ao bairro Rudi Ramos e a cidade de São Caetano.

De acordo com a Ecovias, empresa que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, por volta das 15h50, havia lentidão entre os km 18 e 13 em ambos os sentidos. A chuva atinge pontos isolados do sistema e a visibilidade é parcial.

O sistema continua operando no esquema 5 por 5, no qual a descida é feita pelas pistas sul das rodovias Anchieta e Imigrantes. Para a subida, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

