Chuva causa 7 pontos de alagamento na capital

A chuva que atinge a capital desde a madrugada deste sábado, 3, causou sete pontos de alagamento, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Eles estão localizados nas seguintes vias: Avenida Educador Paulo Freire, Marginal do Pinheiros, Marginal do Tietê (sentido Castello Branco, perto da Ponte da Vila Guilherme), Marginal do Pinheiros e Avenida Nações Unidas(ambas no sentido Castello Branco, próximo à Ponte Eusébio Matoso), na Avenida Morvan Dias de Figueiredo (em dois trechos, perto da Ponte da Vila Guilherme e perto da Ponte Cruzeiro do sul), Avenida 23 de Maio (sentido Congonhas, perto da Braça da Bandeira).

A chuva constante causou ainda a queda de uma barreira na Rodovia Raposo Tavares, sentido capital, no km 163, em Itapetininga, nesta tarde de sábado. Não houve acidentes. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o movimento nas estradas hoje tem fluxo pequeno e tranquilo.

No local, a pista está interditada e, segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o tráfego está fluindo em sistema de pare e siga (os carros de um sentido seguem, enquanto o sentido oposto aguarda). A PRE informou que chove muito ao logo de toda a Rodovia Rio-Santos e que monitora a via para possíveis deslizamentos de terra.

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) colocou toda a capital em estado de atenção às 17h desta sábado. Segundo o órgão, entre esta tarde e a noite, ocorrem pancadas de chuva mais significativas, que podem causar mais alagamentos. A temperatura deve oscilar entre 18 e 22 graus, ainda de acordo com os meteorologistas do CGE.