Chuva causa 23 pontos de alagamento e complica o trânsito

Pelo menos 23 pontos da capital paulista registram alagamento por volta das 11 horas desta sexta-feira, 24. Todos os pontos são transitáveis, mas a chuva complica o trânsito na cidade. No horário, a cidade tinha 99 km de lentidão.

O índice é considerado superior à média para o horário, segundo a CET. A Marginal do Pinheiros é o pior ponto para o motorista. No sentido Castello Branco, as pista local e expressa apresentavam quase 9 km de lentidão, entre as pontes Cidade Jardim e Transamérica.

No sentido Interlagos, a lentidão também é grande pela pista expressa, que está com dois trechos de lentidão de cerca de 7,5 km cada, entre as pontes Eusébio Matoso e Castelo Branco e entre as pontes João Dias e Ary Torres.