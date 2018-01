Chuva causa 168 km de lentidão e 40 pontos de alagamento

A combinação entre excesso de veículos e chuva deixou o trânsito caótico em São Paulo nesta segunda-feira, 22. Às 18h40, a lentidão batia em 171 km, quase o dobro da média para o horário. Há pelos menos 9 ruas e avenidas com semáforos apagados e 40 pontos de alagamento, sendo 37 deles em situação intransitável. Dois deles eram na Marginal do Pinheiros, no sentido Interlagos, na altura das Ponte do Morumbi e Roberto Rossi Zuccolo. Veja também: Chuva deixa pessoas ilhadas em carros e ônibus em São Paulo Chuva deixa 10 bairros e parte da Grande SP sem luz Atrasos atingem quase 42% dos vôos da Gol Ouça recomendações do CGE em caso de enchente Galeria de fotos mostra o caos na capital A Marginal do Pinheiros apresentava a pior fila de engarrafamento da cidade: 9,3 km na pista expressa, no sentido Interlagos, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Jardim. O Corredor Norte-Sul (formado pelas Avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães) estava congestionado por 8,7 km no sentido do Aeroporto de Congonhas e por 7,2 km no sentido Santana. Segundo o Corpo de Bombeiros, as enchentes não deixaram feridos. Durante a tarde, a corporação registrou pelo menos cinco chamados de pessoas em carros parados em meio à água e dois de crianças e idosos ilhados em residências.