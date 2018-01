Chuva castiga zona leste de SP; Jardim Romano volta a alagar

As regiões do Itaim Paulista e São Miguel Paulista, na zona leste da capital, estão em estado de alerta desde às 18h desta terça-feira, 5, segundo a Secretaria Municipal de Segurança Urbana. A forte chuva de hoje causou novo alagamento no bairro da Jardim Romano (em São Miguel Paulista), que desde o dia 8 de dezembro está imerso em água e esgoto.

A Prefeitura já começou a limpeza das margens dos Córregos Água Vermelha, Itaim e Lajeado, que deságuam no Rio Tietê e manutenção dos bueiros, mas o local continua em situação crítica.

O estado de alerta é acionado quando há risco de transbordamento de rios ou córregos. Segundo o órgão, a medida é preventiva já que, neste momento, as chuvas são de maior intensidade nesta área da cidade o que pode causar enchentes ou inundações.

ATENÇÃO

O Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE) colocou em estado de atenção as regiões norte, leste, sudeste, centro e a Marginal do Tietê, devido a forte chuva. Um ponto de alagamento impede a passagem pela Praça Nossa Senhora da Anunciação, na Vila Guilhermina, zona leste. O estado de atenção é sinalizado quando há risco de alagamentos.