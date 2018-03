Chuva castiga três cidades no Vale do Paraíba

Choveu forte no final da noite de segunda-feira, 15, na cidades de Queluz, Areias e Bananal, região de Lorena, no Vale do Paraíba, interior paulista.

Segundo os bombeiros de Lorena, que atendem a estas três cidades, a princípio, não houve registro de vítimas, por isso nenhuma viatura de resgate teve que ser deslocada até os municípios vizinhos.

A Polícia Militar de São José dos Campos informa que ocorreram transbordamento de um rio em Areias e quedas de barreira em estradas vicinais, que ligam o centro à zona rural, em Queluz e Bananal.