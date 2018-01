Chuva bate recorde na zona sul de SP e deve persistir hoje

A forte chuva que atingiu a capital nesta madrugada de quinta-feira, 25, fez os índices pluviométricos em muitos bairros superar os recordes do janeiro chuvoso, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). No Ipiranga, zona sul, o acumulado do mês chegou a 445,5mm, mais do que o dobro da média climatológica da cidade. Na região central, a estação do CGE já registrou 367,4mm, quase 70% acima da média.

Em janeiro, choveu 480,5mm na capital, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia.

Toda a cidade ficou em estado de atenção das 2h55, quando as regiões sul, oeste e a Marginal do Pinheiros entraram em estado de atenção, até às 5h45. As demais regiões e a Marginal do Tietê ficaram neste estado das 3h30 às 5h45. Até às 10h40, a cidade tinha 14 pontos de alagamento, todos transitáveis, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

O índice médio da cidade neste mês é de 223,9mm, um pouco acima do esperado, de 217mm. Enquanto o Ipiranga já recebeu mais que o dobro da média, o bairro da Casa Verde, na zona norte, recebeu apenas 131,4mm. De acordo com Adilson Nazário, técnico em meteorologia do CGE, há diferenças de um bairro para o outro porque a cidade é muito grande e as chuvas nem sempre são generalizadas.

Previsão

A previsão do órgão é de que o tempo continue instável, com chuva a qualquer hora, mas com intensidade mais fraca do que a registrada na madrugada. No entanto, mesmo fraca, a chuva deve persistir o que mantém o risco de novos alagamentos e até deslizamentos de terra. Além das chuvas, a frente fria mantém as temperaturas baixas e a máxima prevista para hoje é de apenas 23ºC.

Para os próximos dias, a expectativa ainda é de tempo instável na capital, com muita nebulosidade e chuvas variando entre fracas e moderadas. As temperaturas permanecem baixas, também com máxima em torno dos 23ºC.