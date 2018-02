Chuva atrapalha o trânsito na manhã desta terça-feira em SP

SÃO PAULO - As chuvas que atingiram a capital paulista causaram transtornos para os que precisam se locomover pela cidade na manhã desta terça-feira, 4. De acordo com dados da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 8h30, eram registrados 112 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas de São Paulo. O número é equivalente ao da média máxima para o horário.

Nesse horário, a pista expressa da Marginal do Pinheiros era a via mais congestionada, com 9,4 quilômetros de lentidão. O motorista encontrava dificuldade entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Engenheiro Ary Torres, no sentido Interlagos. Na via expressa da Marginal do Tietê, a situação também não era boa. Havia sete quilômetros de retenção, no sentido Rodovia Castelo Branco, a partir da Ponte da Freguesia do Ó.

A CET também registrava 37 semáforos apagados ou em amarelo intermitente na cidade. Segundo a companhia, apenas um não funcionava por falta de energia elétrica, enquanto os demais estavam parados para manutenção.

Já nos três primeiros dias de novembro choveu mais do que no mês inteiro de outubro, segundo apontam registros do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Ao todo, o volume foi de 26,8 milímetros, contra 17,9 milímetros do mês anterior.

Metrô. Também por causa das chuvas, quatro linhas do metrô operam com velocidade reduzida nesta manhã. As piores situações são as das Linhas 3-Vermelha e 5-Lilás, onde os trens têm a circulação prejudicada por todo o percurso, da Estação Corinthians-Itaquera até a Palmeiras-Barra Funda e da Estação Capão Redondo à Adolfo Pinheiro. Apenas a Linha 4-Amarela, administrada pela ViaQuatro, tem operação normal.

Na Linha 1-Azul, os trens circulam com velocidade reduzida entre as Estações Tiradentes e Tucuruvi. Já na Linha 2-Verde, a circulação está comprometida da Estação Alto do Ipiranga até a Chácara Klabin.