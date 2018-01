Chuva atinge zona norte e leste de São Paulo

A chuva leve começou a atingir as zonas norte e leste da capital paulista por volta das 13 horas desta terça-feira, 24, sem causar alagamentos, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Há dois pontos de alagamentos transitáveis. Um deles estava na Avenida Aricanduva, na altura do número 800, e outro no Viaduto Engenheiro Alberto Badra - elevado Aricanduva. Veja também: Confira o trânsito nas estradas Confira a previsão do tempo A chuva passou pela zona norte e se dirige de forma moderada para a zona leste, segundo o CGE. Em alguns pontos da zona sul também ocorreram pancadas de chuva fraca. A passagem da frente fria pelo Sudeste mantém o céu encoberto com chuviscos em pontos isolados da Capital ao longo da tarde e o tempo permanece instável, com possibilidade de ocorrer algumas pancadas fortes.