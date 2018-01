Chuva atinge São Paulo durante a madrugada

Ricardo Valota, do estadao.com.br

Desde o início da madrugada desta terça-feira, 29, uma chuva fraca, porém moderada em alguns instantes, atinge boa parte da capital paulista.

O tempo segue instável na capital e na Grande SP. A chuva está mais concentrada na zona norte, Marginal do Tietê; na Penha, zona leste; e Lapa, zona oeste. Às 5h15 havia registro de três pontos de alagamento, dois deles intransitáveis.

O primeiro na Avenida Rio Branco junto à Rua General Osório, no centro; e em quatro das cinco faixas de rolamento da Avenida Educador Paulo Freire (via de acesso à Rodovia Fernão Dias), na altura do nº 950, na Vila Maria, zona norte.

Desabamento

Uma casa desabou parcialmente, às 3 horas, na altura do nº 1.621 da Avenida das Cerejeiras, no Jardim Japão, zona norte de São Paulo. Ninguém ficou ferido, mas os moradores acionaram os bombeiros pois ficaram impossibilitados de deixar a casa em razão da obstrução causada pelos escombros.