Chuva atinge parte da capital paulista

As zonas norte, oeste, leste e o centro de São Paulo registravam chuva leve por volta das 14h30 deste domingo, 3. Segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), durante a tarde, as chuvas devem ser mais intensas.

Uma frente fria que passou pela capital deixa o domingo com baixas temperaturas e chuviscos. Durante a manhã, o tempo ficou encoberto e foram registradas garoas em alguns pontos da Região Metropolitana. Ainda de acordo com o CGE, a previsão para amanhã é de céu nublado e com chuviscos durante todo o dia na capital.

Até as 14h30, a cidade ainda não registrava nenhum ponto de alagamento, segundo o monitoramento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).