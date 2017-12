Chuva atinge grande parte do país nesta quarta

As pancadas de chuva vão atingir boa parte do país nesta quarta-feira, 20, principalmente nas Regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

O dia ficará nublado e com pancadas de chuva em grande parte das Regiões Norte, Centro-Oeste e do Sudeste, além do oeste da Bahia. No centro-sul do Pará, Tocantins, sul do Maranhão e sudeste do Piauí, o sol aparece, mas também há condição para ocorrência de pancadas de chuva.

Há possibilidade de ocorrência de temporais entre o sul do Mato Grosso do Sul, faixa oeste do Paraná e extremo oeste de Santa Catarina. Nas demais áreas de Santa Catarina, sul e leste do Paraná as pancadas de chuva ocorrerão a partir da tarde.

Entre o sul do Rio, fundo do Vale do Paraíba, em São Paulo, e extremo sul de Minas, há pequena possibilidade de pancadas de chuva no período da tarde. No centro-leste e sul de São Paulo, norte e nordeste do RS haverá variação de nebulosidade. Nas demais áreas do Nordeste, centro-norte do Pará e no Amapá, espera-se sol entre poucas nuvens.