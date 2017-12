Chuva atinge capital paulista e moradores comemoram

O mês de outubro, que se encerra nesta sexta-feira, 31, e marca o início do período chuvoso, foi o mais seco em 84 anos do Sistema Cantareira , batendo o recorde de julho deste ano.

Por causa da entrada da umidade, as temperaturas na capital baixaram mais de 10°C em algumas regiões da cidade nesta sexta-feira, passando de 35°C a 23ºC. Esta era a marcação na maioria das estações meteorológicas às 21h30. Em Parelheiros, na zona sul e Pirituba, na zona norte, observava-se 19ºC.

Previsão. Os próximos dias indicam o retorno das chuvas generalizadas na capital paulista, com volumes mais elevados a partir de segunda-feira, inclusive na região dos reservatórios do Sistema Cantareira.

Neste sábado, o dia começa com sol entre poucas nuvens, mas a quantidade de nuvens aumenta durante a tarde. A temperatura máxima já não sobe tanto e deve ficar em torno dos 31ºC. Os percentuais de umidade relativa do ar estarão mais elevados e oscilam entre 45% e 85%. Áreas de instabilidade provocam chuvas na forma de pancadas no período da tarde e noite.