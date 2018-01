Chuva arrasta dois veículos para o rio Aricanduva na zona leste

JB Neto e Ricardo Valota, do estadao.com.br,

Dois veículos foram arrastados pela água do rio Aricanduva, por volta das 19h30 desta quinta-feira, 7, durante a forte chuva que atingiu a zona leste de São Paulo, principalmente, nas regiões de São Mateus, Iguatemi e Itaim Paulista.

Um Kadett e um Chevette estavam sobre uma laje, que cedeu com a água que transbordou na altura do nº 4 mil da Avenida Ragueb Chohfi, na Vila Iracema. A estrutura, uma espécie de puxadinho de uma casa na Rua José Carlos Peixoto Spinardi, muito próximo o rio, veio abaixo, mas ninguém ficou ferido.

Os dois veículos foram parar no córrego, sendo arrastados por cerca de 200 metros. O dono do Kadett afirmou que o veículo vale cerca de R$ 8 mil reais e que ainda estava pagando o carnê de prestações.

Em razão da forte chuva, a zona leste de São Paulo entrou em estado de atenção às 15h35 segundo o Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE). Na região do Itaim Paulista, a chuva forte começou por volta das 18 horas e o estado de atenção foi desfeito apenas duas horas depois.

Segundo o CGE, o tempo abafado e a presença de um sistema frontal entre o Paraná e São Paulo geraram áreas de instabilidade na capital e na Grande São Paulo. Nesta sexta-feira, a frente fria começa a se afastar para o oceano, mas o tempo ainda fica muito instável.

A chuva, de moderada a forte, volta a atingir a Grande São Paulo e a capital ao longo do dia, alternando com pequenas tréguas. A semana deve terminar com chuvas e os simuladores indicam elevados volumes também ao longo da próxima semana na capital e na região metropolitana.