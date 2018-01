Chuva amplia atrasos em voos no 1º trimestre

O número de voos com atrasos de mais de 30 minutos aumentou no 1.º trimestre do ano, com relação ao mesmo período do ano passado. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), em março os atrasos atingiram 13,1% dos voos, enquanto no ano passado 7,1% dos voos partiram atrasados neste mês. A agência diz que os problemas foram ampliados pelas condições meteorológicas adversas, como chuvas, que provocaram o fechamento de aeroportos. Mesmo nessas situações, porém, as empresas devem oferecer assistência material e orientar o passageiro.