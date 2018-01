Chuva alaga ruas e deixa pessoas ilhadas na zona leste de SP

Ruas da região de Cidade Tiradentes e São Mateus, na zona leste de São Paulo, estão alagadas em razão das pancadas de chuvas que atingem a capital na tarde desta quinta-feira, 7.

Segundo o Corpo de Bombeiros, existem pessoas ilhadas na Rua Inácio Monteiro, na altura do número 500, e na Avenida Beira Rio, na altura do número 134, ambas em Cidade Tiradentes. A corporação não tem informação sobre pessoas feridas.

O Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE), da Prefeitura, colocou as zonas leste e sudeste em estado de atenção às 15h35. Além da zona leste, chove também em Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e em Suzano.

TRANSBOARDAMENTO

As chuvas que atingem a zona leste há quase três horas provocaram o transbordamento do Córrego Três Pontes na divisa de Itaquaquecetuba. Segundo o CGE, as pancadas permanecem sobre a região alternando entre intensidade leve a moderada.

Nas outras regiões da cidade o tempo está nublado e sem chuva significativa. Uma outra área de instabilidade sobre a região oeste e sul da Grande São Paulo permanece sobre a região, porém a intensidade tende a diminuir nas próximas horas.

Na região do Vale do Paraíba chove forte em diversas cidades inclusive sobre o aeroporto de São José dos Campos e Caçapava. Na cidade de São Luis do Paraitinga que foi extremamente castigada pela chuva dos últimos dias, neste momento, chove fraco.

Texto atualizado às 18h40.