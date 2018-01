Chuva alaga pontos de São Paulo; cidade está em atenção

Com a chuva que atinge São Paulo na noite desta quinta-feira, 17, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) alerta os motoristas para que evitem algumas áreas na capital que já estão alagadas. Segundo a CET, existem pontos de alagamento intransitáveis na Avenida do Sumaré, sentido Sumaré, perto da Praça Marrey Júnior, e na Avenida Ermano Marchetti, sentido Lapa, próximo a Rua Engenheiro Aubertin.

Veja também:

Subprefeito pede desculpa por brincadeira sobre região alagada

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Chega a 6 número de mortos por chuva de quarta em SP

Blog: acompanhe a situação do trânsito na cidade

Também há pontos de alagamento intransitáveis na Praça Pascoal Martins com a Avenida Marquês de São Vicente, em ambos lados; Avenida Zaki Narchi com Rua Urupiara e Avenida Cruzeiro do Sul, perto da Avenida Zaki Narchi, sentido Ipiranga. Todos ficam na zona norte da cidade.

O Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE), ligado à Prefeitura, também registra pontos de alagamentos transitáveis. São eles: Rua Alvarenga, perto da Avenida Peixoto, sentido bairro; Praça Apecatu, com a Avenida Professor Fonseca Rodrigues; Rua John Harrison, perto da Praça Rene Barreto; Avenida de Frontin, perto da Rua Joaquim Marra, sentido bairro; Avenida Luiz Dumont Villares, com Avenida General Ataliba Leonel, em ambos sentidos; Rua Maria Paula, perto da Rua Santo Amaro; Avenida Rio Branco com Avenida Duque de Caxias, sentido centro e Praça Marechal Deodoro, perto da Rua Doutor Albuquerque Lins, no sentido centro.

Rua do Jardim Romano totalmente alagada, em imagem registrada à tarde. Foto: Sérgio Neves/AE

O órgão, que colocou as regiões da capital em estado de atenção às 18h40, ressaltou que a chuva que atinge a capital oscila de forma moderada a forte nas regiões da Lapa e Butantã, na zona oeste, e na zona leste, nos bairros Vila Carrão e Água Rasa. O CGE estima que o mau tempo atinja toda a cidade nas próximas horas.

Texto atualizado às 21 horas.