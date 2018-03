Chuva alaga pista e fecha Campo de Marte, em SP

O Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, está fechado para pousos e decolagens desde as 6 horas desta manhã por causa da chuva que atingiu a capital paulista entre a noite de ontem e esta madrugada. Parte da pista está alagada. Apenas helicópteros podem decolar, de acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

O Aeroporto de Congonhas, na zona sul, opera por instrumentos (quando o piloto necessita de equipamentos eletrônicos para alinhar a aeronave com a pista) desde o horário de sua abertura, às 6 horas. Ontem, o aeroporto suspendeu as operações entre 22h45 e 23 horas. Até as 9 horas desta manhã, dos 50 voos previstos, 4 (8%) foram cancelados.

O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, opera em condições visuais desde às 2 horas desta madrugada. Das 53 partidas programadas, 22 (41,5%) atrasaram mais de 30 minutos e 4 (7,5%) foram canceladas.