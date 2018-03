Chuva alaga pista da Dutra e interdita rodovia no sentido Rio

A Rodovia Presidente Dutra está interditada desde às 17h15 desta terça-feira, 30, no sentido Rio de Janeiro, no km 195, em Arujá, em decorrência de um alagamento na pista. No local, há 6 km de lentidão.

Segundo a NovaDutra, não chove mais no local, mas não há previsão de liberação da pista, pois a água não começou a escoar.

Na região de Guarulhos, a rodovia também há grande morosidade, do km 220 ao 211, devido ao excesso de veículos.