Chuva alaga novamente Jardim Romano e região de São Miguel

Maíra Teixeira, do estadao.com.br,

O temporal que atingiu a capital na tarde desta segunda-feira, 25, deixou toda a Cidade em estado de atenção das 14h às 18h45 e boa parte da zona leste alagada, segundo a defesa civil municipal.

Veja também:

SP continua em atenção e registra 10 pontos de alagamento

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mesmo com o fim da chuva, por volta das 18h30, a situação continuava crítica na região de São Miguel Paulista, na zona leste. Muitas ruas estão alagadas nos bairros Jardim Romano, Jardim Helena, Várzea do Tietê e Vila Aimoré. Vinte casas foram inundadas, dezessete na Cidade Tiradentes e três em Guaianases.

Por volta das 19 horas, vários moradores do Jardim Romanorealizaram uma série de protestos reclamando das inundações na região. Segundo a Polícia Militar, não houve confronto, nem vítimas. A população da região de São Miguel Paulista sofre com o alagamento das ruas desde o dia 8 de dezembro, quando uma sequência de temporais atingiu a região metropolitana. A prefeitura não tem uma solução para o problema no Jardim Romano. A PM não soube informar uma estimativa de quantas pessoas participaram das manifestações.

Permanecem na região de São Miguel equipes da defesa civil, bombeiros, serviço social e subprefeitura para fazer o levantamento de desabrigados, desalojados e o encaminhar famílias e vítimas aos abrigos da Prefeitura.