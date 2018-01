Chuva alaga e bloqueia Régis Bittencourt em Itapecerica

Dois pontos de alagamento causam pelo menos 4 mil metros de congestionamento na pista sentido PR-SP da Rodovia Régis Bittencourt(BR-116) na região de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Os alagamentos se formaram às 21h45 desta quarta-feira nos quilômetros 283 e 286. O congestionamento ocorre entre os quilômetros 288 e 286; e entre os quilômetros 285 e 283. Até as 23h, o tráfego estava completamente bloqueado. Não há desvios na região. Mogi-Bertioga - Outra rodovia que apresenta prolema é a Rodovia Mogi-Bertioga (SP-98) na região de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), duas quedas de barreira bloqueiam parcialmente dois trechos da estrada. A faixa 3 está bloqueada tanto no quilômetro 58,2 quanto no quilômetro 57,6; ambos os pontos no sentido litoral. Pelo horário e por ser um final de véspera de feriado, o motorista não encontra lentidão, mas deve redobrar o cuidado.