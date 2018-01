Chuva ainda pode atingir São Paulo na tarde desta terça-feira

A chuva ainda deve provocar mais estragos na cidade de São Paulo durante a tarde desta terça-feira, 8. Segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), até pelo menos o fim da tarde, as chuvas constantes prosseguem com intensidade leve a moderada, mas com potencial para formação de novos alagamentos.

Veja também:

Blog do Trânsito: Chuva provoca caos em SP; acompanhe ao vivo

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Especial: Relembre as principais enchentes dos últimos dez anos

Galeria de fotos do caos em São Paulo

Aumentam áreas com riscos de deslizamentos de terra em SP

Ida ao trabalho vira missão impossível

SP vive dia de caos com alagamentos e mortes pela chuvas

A partir da noite, a frente fria finalmente consegue passar pela Grande São Paulo, mudando a direção dos ventos para o quadrante sul e diminuindo o risco de chuvas intensas. Os ventos de sul diminuem o risco de chuva forte.

Nesta quarta-feira, 9, a frente fria chega à região sul de Minas Gerais, fazendo com que a Grande São Paulo receba chuvas mais fracas e alternadas, podendo haver até alguns períodos de melhoria.