Chuva ainda causa transtornos em São Paulo

Daniela do Canto, do estadao.com.br

São Paulo ainda sofre com os transtornos provocados pela chuva que assolou a megalópole entre a noite de domingo, 27, e a madrugada de segunda-feira, 28.

Dois novos pontos de alagamento são encontrados na cidade. A água ocupa uma das quatro faixas da Marginal do Tietê no sentido Castello Branco, junto à ponte Atílio Fontana e uma das sete faixas da pista expressa da Marginal do Pinheiros, no sentido Interlagos, 300 metros antes da Ponte Engenheiro Roberto Zucollo, informa a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Ainda há outro ponto de alagamento intransitável na altura do número 32 da Rua Bruno Lincoln Fuchs, no Jardim Maristela, zona norte.

Mais cedo, a Radial Leste também chegou a ser totalmente bloqueada devido a um alagamento na altura do Viaduto Guadalajara, mas o trânsito já foi liberado no local.

Pouco antes da 1 hora, a CET registrou a queda de uma árvore na esquina da Alameda dos Jurupis com a Avenida Moema, em Moema, na zona sul. A árvore interdita toda a via.

Por volta das 23 horas do domingo, um barraco desabou na Rua do Bamburral, na região de Perus, na zona norte. Uma pessoa ficou levemente ferida e foi encaminhada ao Hospital Geral da Vila Penteado. As ruas do Jardim Pantanal, na zona leste, voltaram a alagar.

Rodovias interditadas

Duas rodovias tiveram de ser interditadas na Grande São Paulo durante a madrugada por causa de alagamentos. O trecho da Anhanguera na altura do km 18 ficou intransitável no sentido capital e o acesso à cidade de Osasco foi interditado. A Rodovia Presidente Dutra também alagou no sentido Rio de Janeiro, na altura do km 194, em Arujá. Conforme as concessionárias, ainda resta uma pequena quantidade de água nos dois locais, mas o trânsito já foi liberado.

Estado de Atenção

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) informou que a cidade de São Paulo permaneceu em estado de atenção das 23h20 à 1h27. A chuva foi provocada por uma área de instabilidade vinda do interior do estado.

Conforme a previsão do CGE, a segunda-feira deve amanhecer com tempo nublado e encoberto, mas sem chuvas. Ao longo do dia, o sol aparece entre nuvens e o tempo fica abafado. A partir do período da tarde, retornam as condições de pancadas típicas de verão, provocadas por áreas de instabilidade formadas pelo aquecimento e umidade.

Confira as parciais dos índices pluviométricos registrados pelo CGE até a meia-noite:

Índices pluviométricos por região (até as 0h):

Zona Norte - 29,1mm

Centro - 22,1mm

Zona Leste - 20,4mm

Zona Oeste - 18,1mm

Zona Sul - 13,8mm

Maiores índices pluviométricos registrados (até as 0h):

Mooca - 44,0mm

Freguesia do Ó - 40,0mm

Santana - 38,4mm

Perus - 37,0mm

Consolação - 35,5mm

Itaim Paulista - 32,8mm

Pirituba/Jaraguá - 32,7mm

Aricanduva/Vl.Formosa - 30,0mm

Lapa - 28,3mm

Vl.Maria / Vl.Guilherme - 27,5mm

Ipiranga - 26,9mm

Sé - 26,1mm

Jaçanã/Tremembé - 25,3mm

São Miguel Paulista - 24,0mm

Vila Mariana - 22,5mm

Vila Prudente - 22,0mm

Maiores índices pluviométricos da Rede Telemétrica do Alto-Tietê (até as 0h):

Barragem Móvel - 47,1mm

Rio Tietê (Ponte do Piqueri) - 45,8mm

Belenzinho - 43,0mm

Cabuçu de Baixo (Guaraú) - 38,4mm

Rio Tietê na Barragem da Penha (montante) /Guarulhos - 37,6mm

Anhembi - 36,0mm

Córrego Jacu (Jd. Pantanal) - 32,2mm

Aricanduva (foz) - 32,2mm

Córrego Oratório - 32,0mm

Rio Tietê na Barragem da Penha (jusante) /Guarulhos - 28,8mm

Córrego Ipiranga - 26,8mm

Córrego Jaguaré - 25,2mm

Vila Mariana - 22,5mm

Rio Tamanduateí (Vd. Pacheco Chaves) - 22,0mm