Chuva afeta o transporte e deixa pessoas ilhadas na zona leste da capital

A chuva que atingiu a capital paulista na tarde desta segunda-feira, 31, deixou cinco pontos de alagamento transitáveis na cidade, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou, no entanto, que às 18h30 a Avenida Jacu Pêssego estava intransitável em ambos os sentidos, junto à Avenida Sapopemba. Algumas pessoas ficaram ilhadas e veículos quase foram levados pela água.

A região mais afetada foi a zona leste, que entrou em estado de atenção para alagamentos às 17h10. O CGE informou que o tempo não deve mudar e até a quarta-feira a capital terá chuvas no fim da tarde.

Também houve registro de chuva moderada no Aeroporto de Congonhas, na zona sul, às 15h45. A rajada de vento chegou a 37km/h.

O transporte foi afetado. Por causa de um raio que atingiu o sistema de trens, a Linha 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) circulava com velocidade reduzida às 20h30. No Metrô, fora a Linha 4-Amarela, todas as outras apresentavam intervalos maiores entre as estações por causa da chuva.

Previsão. Na terça-feira, 1°, o dia começa com sol entre nuvens e termômetros variando entre 19ºC e 27ºC. No final da tarde retornam as condições para chuvas na forma de pancadas isoladas, com até forte intensidade.