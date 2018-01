Chuva afeta mais de 3 mil moradores em Atibaia e Capivari

As chuvas que atingem o Estado de São Paulo já atingiram mais de três mil pessoas nas cidades de Atibaia e Capivari, no interior do Estado, segundo dados das prefeituras dos municípios.

Em Atibaia, cerca de 700 famílias, pelo menos 2.800 pessoas, foram atingidas nos bairros Parque das Nações, Jardim Kanimar, Guaxinduva, Caetetuba, bairro da Ponte e Terceiro Centenário. Até o momento, segundo a prefeitura, são 36 famílias desalojadas (em casa de parentes) e 65 desabrigadas (em albergue).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com a Prefeitura de Atibaia, choveu em janeiro 300 mm, bem acima do esperado para o mês, que é de 243 mm.

No município de Capivari, o nível do rio continuava alto nesta manhã. Foi registrada a marca de 2,36 m (1 metro e 56 centímetros acima do nível normal), por volta das 8h30, atingindo os bairros Moreto e Vila Balan, segundo a Prefeitura.

Em toda a cidade, 471 moradores estão nos abrigos da Prefeitura, entre eles Aldo Silveira, Laura Quagliato, Rosa Lembo, Eicap Pitangueiras e Ginásio Municipal de Esportes Ronaldão.