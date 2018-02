Chuva afeta circulação de trens nas Linhas 1 e 3 A chuva de ontem em São Paulo afetou a circulação do metrô. Por volta das 14h, trens das Linhas 1-Azul e 3-Vermelha passaram a operar com velocidade reduzida para que houvesse maior aderência entre o trilho e as rodas das composições. Os trechos com lentidão eram entre as Estações Tiradentes e Tucuruvi (1-Azul) e Corinthians/Itaquera e Sé (3-Vermelha).