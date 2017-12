Chuva adia desfiles de carnaval no litoral norte de São Paulo

SÃO SEBASTIÃO - As chuvas que vêm atingindo a região do litoral norte de São Paulo durante o carnaval cancelaram os desfiles das escolas de samba de São Sebastião, que estavam previstas para a noite de domingo. Para que as agremiações não fossem prejudicas, a prefeitura decidiu promover os desfiles na noite desta segunda-feira, 16. "Acho que foi uma decisão acertada, pois os desfiles iriam perder o brilho. Muitas pessoas se prepararam o ano todo para esta noite", disse a turista paulistana Carmem Arouca, 45, que terá uma de suas filhas desfilando em uma das escolas de samba.

Apesar da chuva, o desfile em Ilhabela foi mantido na noite de domingo, 16. Ao final da tarde, centenas de foliões participaram do "Banho da Dorotéia", evento que comemora 60 anos a mais tradicional festa do Carnaval da ilha. O evento consiste no desfile de blocos e foliões fantasiados com papel crepom pelas ruas e depois pulam no mar. Nesse domingo o desfile aconteceu na Praia Grande e, nesta terça-feira, será no Píer da Vila (Centro), a partir das 14h.

Em Caraguatatuba, acontece a partir das 20h desta segunda o desfile do Bloco Sem Noção (concentração Avenida Anchieta), com destino à Praça de Eventos do Centro. Das 20h à meia noite, baile popular do Carnaval de Antigamente com a banda "Máscara Negra" (Praça de Eventos do Massaguaçu). Entre 21h e 0h30, será realizado o baile popular do Carnaval de Antigamente com a New Band na Praça de Eventos (Centro).

Em Ubatuba, até o fim do Carnaval, haverá desfile de blocos em diversas praias da cidade.