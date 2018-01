Chuva acaba com estoque de peças da CET As chuvas que paralisaram centenas de semáforos em São Paulo praticamente acabaram com os estoques de material de reposição da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), como lâmpadas e controladores semafóricos. A última grande compra de equipamentos feita pela gestão Gilberto Kassab (PSD) havia sido em dezembro - e quase não deu conta da demanda neste verão, dada a quantidade de faróis que apagaram.