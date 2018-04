Chuva abre cratera em rua do Pacaembu Um buraco de 10 metros de profundidade se formou na Rua Itápolis, altura do número 219, na lateral do Estádio do Pacaembu, na zona oeste. A Prefeitura culpou o rompimento de uma galeria de águas pluviais durante a chuva de terça-feira. O local passa por "análise" e ainda não há prazo para o reparo.