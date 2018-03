Chuva à tarde causa 11 pontos de alagamento O temporal que atingiu São Paulo na tarde de ontem causou 11 pontos de alagamentos, três deles intransitáveis, mas não foram registradas ocorrências graves. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) decretou estado de atenção em praticamente toda a cidade, incluindo a Marginal do Tietê, por cerca de três horas. O Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, ficou fechado para pousos e decolagens entre as 15h17 e as 15h53. De acordo com o CGE, áreas de instabilidade formadas pelo calor, comuns no verão, provocam a chuva.