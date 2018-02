Chuteira de craque também faz sucesso fora de campo

A Predator da Adidas (R$ 699,90), por exemplo, contou com a participação dos jogadores Kaká e Zidane. "Eles pediram uma chuteira mais leve e resistente", disse Paulo Ziliotto, gerente de Comunicação da marca no Brasil.

A mesma relação foi estabelecida entre o goleiro Marcos, do Palmeiras, e a Topper. Hoje, o jogador deve estrear um modelo novo de chuteira durante o jogo contra o Grêmio, no Canindé, em São Paulo. Trata-se da One II (R$ 149,90), que leva o desenho do atleta no calcanhar e o slogan São Marcos bordado na lateral. Já a Nike oferece a possibilidade de o consumidor customizar a chuteira. Bordar o nome com até dez caracteres custa R$ 20.