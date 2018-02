Churrasqueiras para qualquer espaço

Mesmo quem mora em apartamento e não tem terraço gourmet pode servir um bom churrasco aos amigos. Novos modelos de churrasqueiras elétricas e a gás fazem menos fumaça que as convencionais a carvão e viraram opção para quem não tem espaço para isso em casa.

Popular nos Estados Unidos, a canadense Dimplex é uma das marcas especializadas em churrasqueiras elétricas que agora pode ser encontrada no mercado nacional. Entre os modelos comercializados há o CBQ 120 MAN. Com 56 centímetros de largura por 51 de profundidade, ela atinge 343°C, a mesma temperatura do calor produzido pela chama da churrasqueira tradicional. A vantagem, segundo o fabricante, está no fato de manter o calor uniforme. O equipamento ainda tem um sistema de aquecimento que grelha e cozinha simultaneamente (R$ 3.293).

"Americanos costumam usar muito churrasqueiras a gás. Já brasileiros têm um pouco de preconceito, acham que o gosto da carne não é o mesmo", diz a arquiteta Carolina Rocco, de 38 anos. "Mas já comi muito churrasco bom feito a gás."

Entre as marcas usadas pela arquiteta está a Char-Broil. Com rodinhas, pode ser levada para qualquer lugar. O menor modelo da linha é a Quantum 2 Urban, com dois queimadores, aço inox e 117 cm de largura por 56 cm de profundidade. Custa R$ 3.800,16, à vista, na loja virtual da Cottage Casa & Lazer.

O menor modelo, no entanto, não é o mais em conta. Com quatro queimadores da mesma marca, sai por R$ 2.586,50, também à vista. Parcelado, o preço sobe 13%. A loja ainda trabalha com outras duas marcas, uma delas nacional, a Dometal.

Dicas. "Toda churrasqueira precisa estar em um local ventilado", diz o arquiteto Saulo Szabó. Para os clientes com pouco espaço e que fazem questão do churrasco feito no fogo de carvão, o arquiteto indica a Barbkettle, da Weber, com apenas 47 cm de diâmetro (R$ 698).

A Suxxar também tem modelo similar, a Tal l Boy (R$ 1.249,90). "Para quem não tem o duto para churrasqueira, aconselho a instalação de um depurador para que a fumaça não incomode a vizinhança", diz Szabó. "E o terraço tem de ter no mínimo quatro metros quadrados."

Já a arquiteta Fernanda Marques avisa que nem todo condomínio permite churrasco no terraço. "Antes de investir, verifique com o síndico se pode."