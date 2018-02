Churrascaria sofre arrastão durante a tarde do sábado

São Paulo, 25 - Ao menos oito adolescentes invadiram uma churrascaria na tarde do último sábado, no bairro da Bela Vista, no centro de São Paulo, roubando os clientes e dinheiro do caixa, segundo informações do estabelecimento comercial.

Os criminosos invadiram a churrascaria Central Park II, instalada na rua Rui Barbosa, por volta das 15h30. Segundo funcionário do local, os bandidos chegaram a agredir um funcionário, mas não precisou receber atendimento médico.

Os bandidos fugiram levando dinheiro do caixa e pertences dos clientes. A churrascaria funcionou normalmente no fim de semana, segundo o estabelecimento. As imagens do circuito interno já foram entregues à polícia.

