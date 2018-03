Churrascaria é interditada por despejo irregular de esgoto no Tietê

SÃO PAULO - A churrascaria OK Grill foi interditada nesta terça-feira, 15, por despejo irregular de esgoto no Rio Tietê. Localizado na marginal, o local também foi multado no valor de R$ 8,9 mil por não apresentar licença de funcionamento em ação que contou com o apoio da Coordenação das Subprefeituras de São Paulo. Foi decretado um prazo de 60 dias para que o restaurante interligue seu sistema à rede coletora da Sabesp.

Funcionários da Coordenação de Vigilância em Saúde, a Covisa, registraram ainda que o local armazenava alimentos de maneira inadequada e guardava carvão em sacos de fertilizantes, o que representa um risco à saúde dos consumidores e produz gases inflamáveis.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outros problemas estruturais detectados incluem fiação exposta, extintores vazios e caixas d'água com grande acúmulo de sujeira e fechadas com tampas de amianto, o que é proibido por lei desde 2001.