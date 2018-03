Churrascaria é fechada por jogar esgoto no rio A Prefeitura de São Paulo interditou ontem uma churrascaria na Marginal do Tietê, no Bom Retiro, por despejo clandestino de esgoto no rio. A OK Grill não apresentou a licença de funcionamento e levou multa de R$ 8,9 mil. Os alimentos também eram guardados de maneira incorreta, os extintores estavam vazios e as caixas d"água, sujas e fechadas com tampas de amianto - proibidas na cidade desde 2001.