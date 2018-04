Chove sem parar em Minas e Rio; em BH, prédio desaba e mata 1

A chuva deixou dois mortos e dois desaparecidos em Minas. Uma das vítimas morreu no desabamento de um prédio que havia sido interditado pela Defesa Civil minutos antes. O edifício de dois andares, em Belo Horizonte, ruiu no início da madrugada. Bombeiros conseguiram resgatar 11 pessoas, mas um homem não resistiu e uma mulher ficou ferida.

A outra vítima das chuvas foi uma mulher de 78 anos levada pelas águas quando tentava salvar seus animais de estimação em Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata mineira. A pequena cidade está debaixo d'água e moradores ilhados precisaram ser resgatados de helicóptero.

O número de mortes pode crescer ainda mais porque duas pessoas estão desaparecidas no interior. Desde sábado, bombeiros procuram uma senhora de 74 anos que mora às margens de um córrego que transbordou em Santo Antônio do Rio Abaixo, no centro do Estado. A casa dela desabou na enchente. Um homem também está desaparecido no norte do Estado. O carro em que ele estava caiu em um rio.

No Estado, cerca de 40 rodovias têm restrição de tráfego por causa de acidentes ou interdições causadas por quedas de barreiras e árvores. Próximo de Ouro Preto, a BR-356 está parcialmente interditada depois de deslizamentos de terra.

Rio. Cerca de 300 moradores de Nova Friburgo, na região serrana do Rio, tiveram de deixar suas casas anteontem à noite por causa do risco de inundações, deslizamentos ou desmoronamentos. No fim de semana, em 48 horas choveu o esperado para 15 dias de janeiro, o que deixou a cidade em estado de alerta.

Quase um ano após a maior catástrofe natural da história do País - mais de 900 pessoas morreram na região serrana -, a população reclama de atraso nas obras de prevenção na cidade. "Não está acontecendo nada, continua tudo a mesma coisa", diz o pastor Ari da Silva.

Campinas. Em Campinas, bombeiros procuram um menino de 5 anos levado pela enxurrada durante chuva que atingiu a cidade. O garoto estava com a mãe, Maria Queiroz, quando foi levado pela correnteza ao atravessar um córrego. / FABIO GRELLET, TATIANA FÁVARO, TIAGO ROGERO E ALINE RESKALLA, ESPECIAL PARA O ESTADO