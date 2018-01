Chove nas zonas sul e oeste de SP; cidade tem alagamentos

Chove de forma moderada em alguns bairros das zonas sul e oeste da capital paulista na tarde desta segunda-feira, 28. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), órgão ligado à Prefeitura, as áreas mais afetadas estão no Parque Santo Amaro, Campo Limpo, na zona sul, e Butantã, na zona oeste.

Chuva volta a alagar Jd. Romano na noite deste domingo Além dessas regiões, chove nas cidades de Cotia, Embu e Taboão da Serra. O CGE prevê que as pancadas de chuva se prolongam durante a noite e parte da madrugada de hoje, variando de intensidade.

ALAGAMENTOS

As chuvas que atingiram a capital entre o fim da noite de domingo e o início da madrugada de hoje ainda deixam três pontos de alagamentos, sendo um intransitável na Avenida Tomas Lopes de Camargo, perto da Rua Duarte Martins Mourão.

Os pontos transitáveis estão na Ponte Aricanduva, na alça de acesso para a Marginal do Tietê, sentido bairro e na Marginal do Pinheiros, na altura do número 3.334, sentido Interlagos. O CGE informou que esses pontos de alagamento ainda estão ativos devido a dificuldade de escoamento da água nesses locais.