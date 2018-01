Chove em São Paulo após 29 dias de seca

SÃO PAULO - Após 29 dias sem chuvas, a cidade de São Paulo registrou precipitação na madrugada desta segunda-feira, 24, segundo dados do Climatempo. As previsões apontam que os moradores da capital paulista devem preparar os guarda-chuvas, afinal o período de instabilidade deve durar até o início da primavera, no dia 23 de setembro.

Desde o dia 26 de julho, São Paulo enfrentava uma fase de tempo seco em decorrência da presença da massa de ar quente que atuava na região Sudeste, responsável por desviar as frentes frias e impedir a formação de nuvens de chuva. Consequentemente, a umidade relativa do ar atingiu níveis próximos a 20%, índice que exige cuidados especiais para minimizar os danos causados ao sistema respiratório.

A previsão para esta segunda-feira é de tempo nublado, com chuva leve ao longo do dia, em todas as regiões da cidade. Às 10h20, a região sul da cidade foi a única a registrar volume de precipitação mais intenso. No mesmo horário, os termômetros marcavam, em média, 16ºC, porém há tendência de declínio até o final da noite, beirando os 14ºC.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a temperatura não sofrerá grandes alterações ao longo da semana, com expectativa de chuviscos e umidade do ar em torno de 60%.

Entretanto, há previsão de pancadas fracas no final da tarde de quarta-feira, 26. Já na quinta, 27, a manhã será ensolarada, com sensação de abafamento. Por outro lado, a chegada de uma nova frente fria, ocasionará precipitação moderada no final da tarde.

A sexta-feira, 28, amanhecerá chuvosa e nublada, mas o tempo ficará firme ao longo do dia. Por fim, o final de semana deverá apresentar temperaturas estáveis, com previsão de sol e calor.