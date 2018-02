Choque de ônibus e carro mata motorista e fere cantora Mart'nália e mais 17 pessoas A cantora Mart'nália fraturou o pulso esquerdo, um homem morreu e 17 pessoas ficaram feridas em um acidente ontem em Ressaquinha (MG), a 150 km de Belo Horizonte. O ônibus que levava a artista e sua equipe pela BR-040 se chocou contra um carro. O condutor do ônibus, Sebastião Manuel Teixeira Gomes, morreu no local. Socorridos na Santa Casa de Barbacena, Mart'nália e 13 passageiros já receberam alta. Três ocupantes do Gol também foram hospitalizados - dois permaneciam em estado grave. Segundo a Polícia Rodoviária, o acidente foi provocado pelo motorista do carro, que saiu da pista e bateu de frente no ônibus.