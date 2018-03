Chocolaterias apostam em ano-novo judaico

GOMIDE, 1.740; TEL.: (11) 3081- 9820; PREÇO:

R$ 218 (PLACA SHANÁ TOVA);

TCHOCOLATH: RUA ANTÔNIO AFONSO, 19;

TEL.: (11) 3842-5623; PREÇO: R$ 16,80 (100 GRAMAS DE CHOCOLATE);

CHOCOLAT DU JOUR: TEL.: (11) 3168-2720; PREÇO: R$ 198 (KIT SHOFAR COM XÍCARA)

Amanhã começam as comemorações do Rosh Hashaná, o ano-novo judaico. Para celebrar, a CAU Chocolates apostou em uma linha com certificado kosher, sem uso de leite. A Chocolat du Jour fez bombons em forma de shofar (instrumento-símbolo da data, semelhante a um berrante). E a Tchocolath criou placas desejando shaná tova (feliz ano-novo).