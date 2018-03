Chip avisa data de instalação e indica a próxima limpeza

As novidades, segundo a fabricante das lixeiras, seriam armas contra o vandalismo. Mas o chip e a chave, por enquanto, não têm impedido a depredação.

Pintadas na cor verde-militar, as lixeiras ainda dispõem de uma placa de aço inox com a frase "apague o cigarro aqui" - o objetivo é evitar que bitucas acesas provoquem incêndio ao entrar em contato com papel e outros produtos inflamáveis dentro dos recipientes. Os equipamentos não oferecem separação para resíduos orgânicos e recicláveis.

Para facilitar a identificação, parte dos recipientes ganhou uma faixa refletiva verde-limão. Denúncias de vandalismo podem ser feitas pelo 156 da Prefeitura. /A.F.