Chinês é resgatado de regime de escravidão A Polícia Civil do Rio resgatou o chinês Yin Qiang Quan, de 22 anos, de uma pastelaria na zona norte do Rio, onde era submetido a agressões físicas e a condições de trabalho análogas à escravidão. O dono do local, Yan Ruilong, de 28, foi preso em flagrante e indiciado pelos crimes de tortura, redução à condição análoga à de escravo, omissão de socorro e frustração de direitos. Com graves ferimentos pelo corpo, a vítima está na Unidade Semi-Intensiva do Hospital Getúlio Vargas, onde permanece sem previsão de alta.