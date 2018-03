Chinês é morto durante assalto no centro de SP O comerciante chinês Suping Tang, de 53 anos, foi morto durante assalto na noite de anteontem na Avenida Prestes Maia, no centro de São Paulo. Na hora do crime, a vítima voltava andando para casa com a mulher depois de um dia de trabalho no Shopping 25 de Março, onde tinha um box. Tang morava no Brasil havia três anos. Ao ser abordado por um trio de assaltantes, ele entregou a mochila, que tinha um toner colorido de impressora. Mesmo assim, foi baleada no ombro. Os criminosos fugiram.